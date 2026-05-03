Психолог рассказала, как эмоционально поддержать себя во время поиска работы

Клинический психолог Маргарита Прошина рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», как эмоционально поддержать себя во время поиска работы. По её словам, стоит воспринимать поиск работы как такую же работу, только с отсроченной оплатой.

«Поскольку это дело может быть довольно выматывающим, то следует выделить себе «рабочие» часы, когда вы занимаетесь всем, что связано с подготовкой резюме, откликом на вакансии, подготовкой к собеседованиям и их прохождению. Это не должно происходить круглосуточно», — сказала эксперт.

Также стоит выделять себе выходные от поиска, как и обычные выходные, когда вы занимаетесь чем-то не связанным с работой, восстанавливаете свой ресурс. Задайте процессу понятные рамки. Достаточно выделить четыре-шесть часов в день на поиск работы, а оставшиеся часы лучше отдавать обычной жизни.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.