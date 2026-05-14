Нарколог назвала простой способ побороть зависимость от кофе

Нарколог назвала простой способ побороть зависимость от кофе
Простой способ побороть зависимость от кофе
Привычка пить кофе литрами может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, включая тахикардию и повышенное давление. Как рассказала «Абзацу» психиатр-нарколог Мария Касперович, зависимость от кофе формируется так же, как и от других стимуляторов, и со временем требует увеличения дозы.

Однако побороть эту зависимость можно без мучений. Секрет — в постепенности и осознанности. «Единственное, что можно сделать, — осознанно ограничить себя», — подчеркнула эксперт.

По её словам, резкий отказ от кофе — стресс для организма, а вот плавное сокращение количества чашек и замена напитка на альтернативы работают отлично. В качестве замены нарколог предлагает китайские чаи: в них тоже содержится кофеин, но организм получает его в более мягкой форме.

При этом полностью убирать кофе из жизни не обязательно. Одна чашка утром, по мнению Касперович, — это нормально и даже приятно. А вот всё, что сверх, — уже риск. Излишняя стимуляция организма, предупреждает врач, негативно сказывается даже на здоровом человеке, вызывая учащённое сердцебиение, возбуждение и скачки давления.

