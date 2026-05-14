Кардиолог объяснил, когда шум в ушах говорит о болезнях сосудов

Когда шум в ушах говорит о болезнях сосудов
Шум в ушах, или тиннитус, — распространённая жалоба пациентов, однако далеко не все знают, что этот симптом может указывать на серьёзные сосудистые заболевания. Об этом Life.ru рассказал терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиники» Сергей Вечтомов.

По словам специалиста, причины тиннитуса бывают разными: от банальной серной пробки до повреждения слухового нерва. С возрастом риск появления шума растёт из-за естественного снижения слуха (пресбиакузис). Также спровоцировать симптом могут громкие звуки, злоупотребление наушниками, стресс и переутомление, а также некоторые лекарства — антибиотики, противовоспалительные средства и диуретики.

Однако особое внимание врачи уделяют сосудистым причинам. Повышенное давление, атеросклероз, нарушения со стороны вен и артерий могут вызывать пульсирующий шум, который человек ощущает синхронно с сердечным ритмом.

Кроме того, тиннитус может быть проявлением системных заболеваний: сахарного диабета, нарушением функции щитовидной железы или анемии.

Если шум возникает регулярно, усиливается или начинает мешать повседневной жизни, врач советует не откладывать визит к терапевту.

