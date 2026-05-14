Нутрициолог назвал неочевидный продукт, который помогает похудеть

Простая острая приправа может стать неожиданным помощником в борьбе с лишним весом. Тренер-нутрициолог Юрий Брабечан в беседе с NEWS.ru рассказал, как горчица помогает похудеть.

По словам эксперта, горчица — это прежде всего острая приправа, а не лечебный продукт, и использовать её в каждый приём пищи не стоит. Однако она отлично подходит тем, кто работает над весом, в качестве замены калорийному майонезу.

Нутрициолог предлагает простой рецепт: смешать горчицу с греческим йогуртом и зеленью. Полученная заправка подойдёт для салатов, а также к курице, индейке, тунцу, картофелю и яйцам. Безопасная доза для здорового взрослого человека — не более двух чайных ложек в сутки.

Специалист предупреждает, что в горчице мало калорий, но присутствует соль. А главное — у приправы есть серьёзные противопоказания.

Так, горчицу нельзя есть при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите с повышенной кислотностью, энтероколите и воспалительных заболеваниях почек. При рефлюксе и изжоге острая пища также часто выступает триггером.

