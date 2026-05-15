Кардиолог назвал самые вредные для сердца продукты

Самые вредные для сердца продукты
Сердце является насосом организма, и важно не испортить его «топливом». Доктор медицинских наук, профессор Михаил Корякин в беседе с aif.ru перечислил пять главных продуктов, которые наносят наибольший вред сердечно-сосудистой системе. Список составлен на основе рекомендаций Американской ассоциации кардиологов.

Сливочное масло и говяжий жир. Эти продукты содержат насыщенные жиры, которые повреждают сосуды, в том числе сосуды сердца. Кардиологи советуют заменить их на рапсовое, оливковое масло или масло авокадо.

Красное мясо (говядина, свинина, баранина). Связь потребления красного мяса с инфарктами не оспаривается. Его лучше заменить на фасоль, чечевицу, тофу, рыбу и морепродукты.

Соль и продукты с высоким содержанием натрия. Поваренная соль — главный враг сосудов. Особенно коварно то, что до 70% натрия мы получаем из хлебопродуктов, сыров, полуфабрикатов и консервов, даже не осознавая этого.

Сахар и сладкие напитки. Высокий уровень глюкозы в крови бьёт по сосудам жёстче, чем жир. Сладкие напитки и добавленный сахар в еде кардиологи называют «сладким ядом».

Алкоголь. Даже красное вино угнетает проводящую систему сердца, вызывая аритмии вплоть до фибрилляции предсердий. Алкоголь повышает давление, разрушает мышцу сердца и ведёт к инсультам.

