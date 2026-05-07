Психолог назвала оптимальную разницу в возрасте для счастливого брака

Есть определённые факторы, которые увеличивают шансы на успешные отношения. Клинический психолог, сексолог и ведущий специалист сети клиник «Семейная» Елена Ильина в беседе с «Чемпионатом» рассказала, какая разница в возрасте между партнёрами считается оптимальной для создания долгосрочного и гармоничного союза.

Специалист подчёркивает, что универсальных критериев выбора пары не существует, поскольку каждый человек индивидуален. Однако есть ряд факторов, напрямую влияющих на успех отношений. Это совпадение жизненных целей, общие ценности, а также единство взглядов на карьеру, досуг и воспитание детей.

По мнению Ильиной, лучше всего, если супруги принадлежат к одному поколению. Это обеспечивает сходство в принципах воспитания и избавляет от фразы «А вот в моё время…», которая часто делает представителей разных эпох «инопланетянами» друг для друга.

Психолог предупреждает о рисках при большой возрастной разнице:

трансформация в союз «пациент — сиделка»: разница в уровне энергии и физическом здоровье со временем может стать критической;

модель «родитель — ребёнок»: важно понимать, какую бессознательную потребность закрывает партнёр, выбирая того, кто значительно старше или младше;

проблемы в сексуальной сфере: они могут быть связаны как с возрастными изменениями, так и с подменой ролей;

эмоциональная нагрузка: ревность, недоверие, конфликты и потеря взаимопонимания.

Так какой же разрыв в возрасте является оптимальным? Елена Ильина считает, что это семь лет в ту или другую сторону. Такая разница позволяет партнёрам оставаться в одном поколении, иметь схожий уровень энергии и совпадающие жизненные векторы.

Тем не менее психолог напомнила, что главным условием счастливого брака была и остаётся любовь.

