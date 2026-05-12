Стоматолог назвала пошаговый чек-лист для выбора надёжной клиники

Выбор стоматологической клиники — ответственное решение, ведь от него зависит не только красота улыбки, но и здоровье зубов в целом. Многие люди находят «своего» врача и остаются с ним на десятилетия. Как подойти к этому выбору грамотно, в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматолог-терапевт клиники «Все свои» Тамара Цагараева.
Эксперт советует разделить процесс поиска на два этапа: домашний (анализ «на диване») и очный (визит в клинику).
Домашний: отбор кандидатов
На первом этапе важно составить шорт-лист мест, куда имеет смысл пойти.
- Изучите карты и спросите знакомых. Для старта подойдут оценки и отзывы на Яндекс-Картах или Google-Картах, а также рекомендации друзей и родственников.
- Оцените цены. Клиники бывают сегментов эконом, комфорт, бизнес и премиум. Хотя на сайтах это прямо не пишут, разницу видно по прайс-листу. Ориентируйтесь на свои финансовые возможности.
- Учитывайте географию. Нет смысла ехать через весь город, если хорошая клиника есть рядом с домом.
- Проверьте спектр услуг на сайте. Важно, чтобы всё необходимое можно было получить в одном месте. Даже если сегодня вам нужно просто полечить зуб, завтра может потребоваться КТ или микроскоп. В идеальной клинике должны быть цифровое сканирование, эндодонтия, микроскоп, протезирование и имплантация, стоматологическая хирургия, общая анестезия, ортодонтия, компьютерная томография.
- Изучите штат врачей. В хорошей клинике под одной крышей работают имплантолог, ортодонт, ортопед, хирург, гигиенист.
Если все эти услуги и специалисты есть — вы сможете решить любые проблемы с зубами без необходимости ездить по разным местам.
Очный: проверка на личном опыте
Главная ошибка пациентов — оценивать клинику по красивой плитке в холле или вежливости администратора. По словам Тамары Цагараевой, ключевые решения принимаются именно в кабинете врача. Вот что действительно важно:
- Довольны ли вы работой врача?
- Насколько комфортным было лечение?
- Решена ли ваша проблема?
- Уделили ли вам достаточно внимания?
- Устроили ли вас цены?
Если на все вопросы вы отвечаете «да», смело оставайтесь в этой клинике. Так вы сможете годами наблюдаться у одного стоматолога, который будет знать особенности ваших зубов, и больше никогда не вернётесь к мучительному выбору.
Какую бы клинику вы ни выбрали, Тамара Георгиевна напоминает, что посещать стоматолога необходимо раз в полгода, даже если вас ничего не беспокоит.
