Терапевт рассказал, о каких проблемах говорят белые точки на ногтях

Многие люди замечают белые точки на ногтях. Опасно ли это явление, в беседе с «Чемпионатом» рассказал врач-терапевт Александр Новиков.

По словам эксперта, белые точки на ногтях (лейконихия) почти никогда не говорят о серьёзных проблемах со здоровьем. Самая частая причина — микротравмы корня ногтя, которые человек просто не замечает.

«Вы могли незаметно прищемить палец, сделать неудачный маникюр или поработать с инструментами, и через пару недель, когда ноготь отрастёт, появится белая точка», — объяснил медик.

Врач также опроверг популярное заблуждение о том, что белые точки связаны с дефицитом кальция. «При настоящем недостатке кальция или цинка ногти становятся ломкими, тусклыми, меняют форму, и точечные вкрапления здесь ни при чём», — подчеркнул Новиков.

Среди других возможных, но менее распространённых причин он назвал аллергию на лаки, жидкости для снятия лака или средства для кутикулы. Также белые точки изредка могут указывать на начальную стадию грибковой инфекции. Впрочем, в этом случае, как правило, ноготь не только меняет цвет, но и утолщается, крошится и желтеет.

Новиков посоветовал обратиться к врачу, если белые точки появляются регулярно без видимых травм, их сразу много, а сам ноготь деформируется или приобретает жёлтый либо тёмный оттенок. Это поможет исключить дерматологические или системные заболевания.

«В остальных случаях тревожиться не нужно, они пройдут сами с ростом ногтя», — резюмировал терапевт.

