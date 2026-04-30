Названы самые популярные маринады для шашлыка

С приближением майских праздников россияне всё чаще задумываются о шашлыках. Медиаплатформа Food.ru проанализировала запросы пользователей и выяснила, какое мясо выбирают россияне для приготовления на углях, какие маринады предпочитают.

Лидером среди мяса для шашлыка остаётся свинина — почти 95 тыс. просмотров рецептов за 2025–2026 год. На втором месте оказалась курица (более 55 тыс. просмотров). Говядина и баранина заметно уступают — 4 и 2 тыс. соответственно.

Что касается маринада, популярностью пользуются классические рецепты. Наряду с кефирными, луковыми и майонезными вариантами в топ вошёл азиатский соево-апельсиновый маринад. Он особенно хорошо подходит для красной рыбы. Кроме того, среди необычных рецептов в пятёрку лидеров вошли маринады с красной смородиной, мятой, молоком и огуречным рассолом.

Эксперты отмечают, что растёт интерес к приготовлению мяса не только на углях, но и дома — «на случай дождя». Рецепты шашлыка в аэрогриле посмотрели 1,6 тыс. раз, на сковороде — 1,3 тыс., в духовке — более 800 раз.

