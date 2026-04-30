Открыта регистрация на соревнования «Скорость» в Москве 24 мая

Открыта регистрация на соревнования «Скорость» на стадионе. Они пройдут в Москве («Лужники») 24 мая.

В программе несколько дистанций на выбор: 100 м, 400 м, 800 м, а также шведская эстафета (800-400-200-100 м). К участию приглашаются и юные спортсмены. В этот же день пройдёт детский забег для бегунов в возрасте от 4 до 13 лет.

Участвовать можно в соревнованиях сразу на нескольких дистанциях. Для этого важно пройти регистрацию единовременно.

