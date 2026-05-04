Врач предупредила об опасности жаркой погоды для сосудов

Почему жара опасна для сосудов
Невролог АО «Медицина» Галина Чудинская предупредила в беседе с «Чемпионатом» об опасности высоких температур для здоровья сосудов. Жара — не просто дискомфорт. В это время растёт риск сердечно-сосудистых катастроф, включая инсульты. И если в холод многие помнят о бережном отношении к сосудам, то о жаре как о факторе риска по-прежнему говорят недостаточно. А ведь изменения температуры — это испытание для организма. Особенно для тех, у кого уже есть хронические болезни.

«При высоких температурах организм теряет влагу. Потеем, теряем не только воду: натрий и хлор. Кровь становится гуще, нарушается её нормальная циркуляция, может расти артериальное давление. Возникают условия для образования тромбов, которые могут перекрыть сосуды, в том числе в головном мозге. Это и есть инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения», — объяснила эксперт.

Особенно опасна жара для пожилых людей, гипертоников, диабетиков и всех, кто принимает лекарства. При обезвоживании концентрация препаратов в крови может резко увеличиться, усиливая не только действие, но и возможные побочные эффекты.

