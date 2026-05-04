Психолог объяснила, что на самом деле стоит за желанием постоянно быть рядом с партнёром

Психолог объяснила, что на самом деле стоит за желанием постоянно быть рядом с партнёром
Почему не стоит быть рядом с партнёром 24/7
Психолог Валерия Гут объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», что на самом деле стоит за желанием постоянно быть рядом с партнёром. По её словам, часто это вовсе не безобидный способ проявить чувства.

«Такие люди ждут, что партнёр сделает их счастливыми, избавит от одиночества, хотя на самом деле пытаются использовать его как заплатку для своих травм. Особенно ярко это проявляется у людей с тревожным типом привязанности. В психологии такую связь называют дефицитарной любовью. В ней человек ищет не равного взрослого, а того, кто возьмёт «на ручки» и решит все проблемы», — сказала эксперт.

Гут добавила, что важно замечать перед собой не идеальный образ, а живого человека с его достоинствами и недостатками.

