Кардиолог рассказал, действительно ли сидячая работа губительна для сердца

Кардиолог Сергей Васильев рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», действительно ли сидячая работа губительна для сердца. По его словам, длительное отсутствие движения действительно считается одним из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«При длительном сидении мышцы сосудов постепенно расслабляются и теряют тонус, на этом фоне могут возникать скачки артериального давления. В то же время мышцы, которые поддерживают спину, шею и голову, начинают перенапрягаться из-за статической нагрузки», — объяснил врач.

Он добавил, что сердечная мышца также начинает работать менее эффективно, поскольку организм лишается естественной кардионагрузки, которую обеспечивает регулярное движение.

