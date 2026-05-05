Дерматолог назвала причину появления пигментных пятен на коже

Дерматолог Ирина Куракина назвала в рубрике «Теперь вы знаете» причину появления пигментных пятен на коже. По её словам, всё дело в меланине. Когда он начинает накапливаться в эпидермисе и дерме в избыточном количестве, возникает гиперпигментация. Причин тому может быть много. Одна из них — нарушение работы органов внутренней секреции.

«В таких случаях пигментация может быть диффузной, как при болезни Аддисона, либо локальной. Например, во время беременности пигментные пятна нередко появляются на лице или вокруг сосков», — сказала врач.

Эксперт добавила, что иногда пигментация развивается на фоне приёма лекарственных препаратов. В этом случае она не связана с воздействием ультрафиолетового излучения.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.