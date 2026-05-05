Гастроэнтеролог дал совет, как не превратить майские праздники в стресс для ЖКТ

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов дал совет в рубрике «Теперь вы знаете», как не превратить майские праздники в стресс для ЖКТ.

«Начните день не с голодовки «до мангала», а с обычного лёгкого завтрака. Когда долгожданный шашлык пожарится — будьте осторожны. Ешьте осознанно, сидя, с тарелкой, а не на бегу, делайте паузы между подходами к шампурам», — посоветовал врач.

Планируйте порцию до начала застолья, добавляйте больше овощей и не соревнуйтесь, кто съест больше, — выигрыш в таком конкурсе сомнителен. Тогда выезд на шашлык останется приятным мероприятием, а не причиной знакомства с дежурным гастроэнтерологом.

