VK Fest устроил музыкальный перформанс на марафоне в Казани. Марафон бежали Дора, Сироткин, Markul, MONA, FEDUK и другие артисты. Участники были одеты в майки VK Fest. Сам фестиваль наградил седьмых финишёров — в честь даты проведения VK Fest в Казани, 7 июня.

2 мая на забеге были замечены атлеты в масках артистов из лайнапа фестиваля — Доры, Zivert, Лолиты, Сироткина, АК-47, Markul, Toxi$, MONA, ICEGERGERT и FEDUK. Участников забега сопровождал автомобиль с диджеями-бегунами. Они поддержали спортсменов марафона энергичным лайв-сетом.

VK Fest разыграл свою номинацию: седьмые финишёры получили билеты на фестиваль и медали «За отличную попытку». А на трассе забега работали два пит-стопа VK Fest с бесплатными изотониками для всех бегунов.

Казанский марафон прошёл с 1 по 3 мая, в нём приняли участие 50 тысяч спортсменов. Забеги включали дистанции на 3, 10, 21,1 и 42,2 км.

