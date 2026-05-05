«Кирилловский полумарафон» пройдёт в Вологодской области 10 мая

«Кирилловский полумарафон» пройдёт в Вологодской области (Кириллов) 10 мая. Это старт от марафонского проекта «Живая сталь». Забег входит в серию стартов Вологодской области «Дыши историей».

В программе несколько дистанций на выбор: 21 км, 10 км, 5 км, а также детские забеги. Дистанция полумарафона проходит по туристическому городу Кириллов. Старт располагается у стен кремля.

Каждый зарегистрированный участник получит стартовый пакет, в который войдут нагрудный номер, электронный чип индивидуального хронометража и подарки.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.