Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт дала совет, как переключить внимание с телефона на реальную жизнь

Психотерапевт дала совет, как переключить внимание с телефона на реальную жизнь
Как отвлечься от телефона
Комментарии

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина поделилась в беседе с «Чемпионатом» мнением, как быстро взбодриться и отвлечься от телефона. Она посоветовала попробовать несколько простых приёмов.

Для энергии стоит использовать дыхательную практику «четыре-семь-восемь» (вдох на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд, выдох на восемь секунд). Она снижает кортизол, переключает нервную систему, придавая телу тонус. Кроме того, стоит провести двухминутную разминку, которая повысит норадреналин, улучшит фокус внимания.

«Чтобы разорвать дофаминовую петлю, цикл автоматического поиска новизны, перед разблокировкой телефона делайте три глубоких вдоха. Меняйте среду, а не боритесь волей — уберите иконки соцсетей с главного экрана, включите ч/б режим — так снижается визуальная привлекательность интерфейса. Это принцип когнитивной экономии — мозг тратит меньше ресурсов на обработку скучного контента, в котором отсутствуют краски», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как повторить вкус мяса с мангала в духовке, на сковороде и электрогриле: 3 способа Как повторить вкус мяса с мангала в духовке, на сковороде и электрогриле: 3 способа
Правда ли, что все зумеры — неженки по сравнению с миллениалами? Правда ли, что все зумеры — неженки по сравнению с миллениалами?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android