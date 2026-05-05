Психотерапевт дала совет, как переключить внимание с телефона на реальную жизнь

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина поделилась в беседе с «Чемпионатом» мнением, как быстро взбодриться и отвлечься от телефона. Она посоветовала попробовать несколько простых приёмов.

Для энергии стоит использовать дыхательную практику «четыре-семь-восемь» (вдох на четыре секунды, задержка дыхания на семь секунд, выдох на восемь секунд). Она снижает кортизол, переключает нервную систему, придавая телу тонус. Кроме того, стоит провести двухминутную разминку, которая повысит норадреналин, улучшит фокус внимания.

«Чтобы разорвать дофаминовую петлю, цикл автоматического поиска новизны, перед разблокировкой телефона делайте три глубоких вдоха. Меняйте среду, а не боритесь волей — уберите иконки соцсетей с главного экрана, включите ч/б режим — так снижается визуальная привлекательность интерфейса. Это принцип когнитивной экономии — мозг тратит меньше ресурсов на обработку скучного контента, в котором отсутствуют краски», — сказала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.