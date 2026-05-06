Психотерапевт рассказала, как перестать испытывать чувство вины из-за длинных выходных

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», почему длинные выходные вызывают тревогу. Врач отметила, что они нарушают циркадные ритмы, внутренние биочасы, регулирующие циклы сна и бодрствования.

Мозг теряет внешние «якоря»: фиксированный подъём, рабочие дедлайны — и переходит в режим неопределённости. Растёт кортизол, гормон стресса, снижается дофамин, отвечающий за мотивацию — отсюда тревога, апатия, «туман» в голове. Это не лень, а физиологическая адаптация: при избытке свободного времени без структуры психика включает «режим энергосбережения», чтобы не тратить ресурсы на постоянный выбор.

«Сохраняйте «скелет дня» — подъём и приёмы пищи в привычное время. Планируйте 2–3 микро-цели: прогулка, хобби, звонок — это даёт дофаминовое подкрепление и возвращает чувство контроля», — посоветовала эксперт.

