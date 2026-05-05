Забег «Шоколадное приключение» пройдёт в Воронежской области 11 мая. Локация — посёлок Маклок.
Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах 12К (бег) и 7К (ходьба). Также в расписании детский и подростковый старты на дистанцию 1 км.
Программа
- 10:00 — встреча участников. Брифинг, презентация дистанции и правил;
- 11:00 — старт бегового кластера «дети» (участники до 16 лет);
- 11:15 — старт кластера ходьбы «взрослые» (лимит два часа);
- 11:20 — старт бегового кластера «взрослые»;
- 13:00 — розыгрыш призов;
- 14:00 — окончание официальной части.
