Забег «Шоколадное приключение» пройдёт в Воронежской области 11 мая. Локация — посёлок Маклок.

Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах 12К (бег) и 7К (ходьба). Также в расписании детский и подростковый старты на дистанцию 1 км.

Программа

10:00 — встреча участников. Брифинг, презентация дистанции и правил;

11:00 — старт бегового кластера «дети» (участники до 16 лет);

11:15 — старт кластера ходьбы «взрослые» (лимит два часа);

11:20 — старт бегового кластера «взрослые»;

13:00 — розыгрыш призов;

14:00 — окончание официальной части.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.