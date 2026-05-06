Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Клинический психолог рассказал, правда ли, что психика молодёжи становится всё слабее

Клинический психолог рассказал, правда ли, что психика молодёжи становится всё слабее
Действительно ли психика молодёжи слабеет
Комментарии

Клинический психолог Артём Ступак рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», правда ли, что психика молодёжи становится всё слабее. Он подчеркнул, что никакой нейробиологической деградации за одно-два поколения не произошло. Мозг и психика 20-летнего человека в 2026 году устроены ровно так же, как и 20-летнего в 1996-м. А вот что не миф, так это изменение среды. Психика не стала слабее. Изменились нагрузки, изменились требования, изменился сам характер и природа стресса.

«Не было слов «выгорание», «панические атаки», «тревожное расстройство». Да и не было культуры ценности самого себя. Был один универсальный рецепт на все жизненные сложности: просто «соберись», «терпи», «не ной». Люди страдали ровно так же, но просто молча. И платили за это психосоматикой, алкоголизмом, ранними инфарктами и разрушенными семьями, внутри которых никто никогда не говорил о чувствах», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Правда ли, что все зумеры — неженки по сравнению с миллениалами?
Правда ли, что все зумеры — неженки по сравнению с миллениалами?

В центре человеческой жизни было коллективное сознание. Ради общей цели надо преодолевать трудности, а значит, терпеть и ни в коем случае не подвести общество, коллектив и семью. А твои личные эмоции и чувства вторичны.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Как повторить вкус мяса с мангала в духовке, на сковороде и электрогриле: 3 способа Как повторить вкус мяса с мангала в духовке, на сковороде и электрогриле: 3 способа
Тройной удар по ЖКТ и поджелудочной. Как на майских шашлыках сохранить здоровье? Тройной удар по ЖКТ и поджелудочной. Как на майских шашлыках сохранить здоровье?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android