Эксперт объяснил, чем опасен современный стресс

Психотерапевт Артём Ступак объяснил в рубрике «Теперь вы знаете», чем опасен современный стресс. Он отметил, что стресс 90-х был основан на выживании: нечем кормить семью, нет работы и так далее. Теперь же он стал хроническим, фоновым. Сейчас стресс не угрожает жизни напрямую, но и не заканчивается.

«Сегодняшний стресс основан на информационном потоке, который невозможно остановить. Социальные сети, которые ежеминутно предлагают сравнивать себя с отретушированной версией чужой жизни. Навязанные образы «успешного успеха», нарративы «проживи свою лучшую жизнь», «стань лучшей версией себя», — сказал эксперт.

Как итог — неопределённость в формате «к чему вообще стремиться, как успеть за всеми трендами, как добиться успеха завтра». А также экзистенциальная тревога, помноженная на ощущение, что ты одновременно на виду у всех и абсолютно одинок.

