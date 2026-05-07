Нутрициолог рассказала, когда кофе опасен для здоровья

Кофе — нейтральный продукт, но для некоторых людей он может быть опасен. Об этом предупреждает клинический нутрициолог клиники Weda Clinic Алёна Вавилова. Как рассказала специалист в беседе с «Чемпионатом», даже одна чашка способна усилить тревожность, вызвать сердцебиение, дрожь, раздражительность и ухудшить сон.

Особенно внимательными стоит быть людям с повышенной чувствительностью к кофеину, тем, кто находится в состоянии хронического стресса, страдает от панических атак или бессонницы. Также кофе может провоцировать скачки давления (хотя у постоянных потребителей этот эффект выражен слабее) и вызывать дискомфорт в кишечнике.

При гастрите, ГЭРБ, синдроме раздражённого кишечника или нестабильном стуле кофеин становится лишним. Более того, содержащиеся в напитке кислоты раздражают слизистую и могут способствовать развитию изжоги и гастрита.

Особую опасность представляет скрытая реакция. По словам нутрициолога, пищевая непереносимость кофе встречается довольно часто, но может проходить незаметно. Это особенно актуально для людей с нарушениями ЖКТ или аутоиммунными заболеваниями. В таких случаях Алёна Вавилова рекомендует сдать тест на пищевую непереносимость Fox и исключить продукты из «красной зоны».

Главный критерий прост: если после кофе вы чувствуете себя хуже — это повод минимизировать его в рационе.

