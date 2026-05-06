Психотерапевт назвал главное отличие психики современной молодёжи

Психотерапевт Артём Ступак назвал в рубрике «Теперь вы знаете» главное отличие психики современной молодёжи. По его словам, дело в цифровизации, которая сильно влияет на восприятие себя и окружающей действительности в целом.

«Сегодняшняя молодёжь — первое поколение, живущее в условиях тотальной цифровой среды, у нас нет эволюционного опыта, который подсказал бы, как с этим справляться. Мозг, рассчитанный на жизнь в небольшой социальной группе, вынужден обрабатывать социальные сигналы от тысяч человек со всего мира. Мозг, заточенный под циклы активности и отдыха, работает в режиме «всегда включен». Это объективно тяжело», — сказал эксперт.

При этом у зумеров есть доступ к информации о ментальном здоровье, есть специалисты, есть снижающаяся, хоть и медленно, стигма вокруг обращения за помощью.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.