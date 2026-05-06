Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Москве 16 мая
Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Москве 16 мая. Локация — ВДНХ. Мероприятие соберёт более полутора тысяч участников от 8 до 80 лет.
Задача участников — как можно быстрее найти контрольные пункты на местности. Помимо классического формата, для всех желающих будет проводиться увлекательный «фотоквест».
Программа
- 10:00 — открытие секретариата;
- 11:00 — торжественное открытие соревнований;
- 11:10 — брифинг для новичков;
- 11:30-13:00 — старты по забегам;
- 11:30-12:30 — свободный старт группы «фото-квест»;
- 13:30 — начало награждения.
Участие возможно по предварительной регистрации.
