Соревнования по спортивному ориентированию «Российский Азимут» пройдут в Москве 16 мая. Локация — ВДНХ. Мероприятие соберёт более полутора тысяч участников от 8 до 80 лет.

Задача участников — как можно быстрее найти контрольные пункты на местности. Помимо классического формата, для всех желающих будет проводиться увлекательный «фотоквест».

Программа

10:00 — открытие секретариата;

11:00 — торжественное открытие соревнований;

11:10 — брифинг для новичков;

11:30-13:00 — старты по забегам;

11:30-12:30 — свободный старт группы «фото-квест»;

13:30 — начало награждения.

Участие возможно по предварительной регистрации.

