Трейловый марафон «Алания» пройдёт в Северной Осетии 16 мая. Локация — село Кобан. Мероприятие придётся по душе спортсменам, любящим совмещать путешествия с участием в забегах.

Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. Кроме того, в программе — спортивное ориентирование.

Программа

8:15 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 42 км)

8:30 — старт на 42 км

8:45 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 21 км)

9:30 — старт на 21 км

9:30 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 10 км)

10:30 — старт на 10 км

10:45 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 5 км)

11:00 — старт на 5 км

11:00 — мастер-классы

12:00 — ориентирование

14:00 — награждение/концерт

15:00 — трансфер во Владикавказ

