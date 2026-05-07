Трейловый марафон «Алания» пройдёт в Северной Осетии 16 мая
Трейловый марафон «Алания» пройдёт в Северной Осетии 16 мая. Локация — село Кобан. Мероприятие придётся по душе спортсменам, любящим совмещать путешествия с участием в забегах.
Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор. Участники смогут попробовать свои силы на маршрутах 42 км, 21 км, 10 км, 5 км. Кроме того, в программе — спортивное ориентирование.
Программа
- 8:15 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 42 км)
- 8:30 — старт на 42 км
- 8:45 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 21 км)
- 9:30 — старт на 21 км
- 9:30 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 10 км)
- 10:30 — старт на 10 км
- 10:45 — трансфер к месту старта из Владикавказа (для участников старта на 5 км)
- 11:00 — старт на 5 км
- 11:00 — мастер-классы
- 12:00 — ориентирование
- 14:00 — награждение/концерт
- 15:00 — трансфер во Владикавказ
