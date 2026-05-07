Эксперт рассказала, в каких случаях выгоднее оформить декрет на отца

Международный финансовый советник Мария Ермилова рассказала в рубрике «Теперь вы знаете», в каких случаях выгоднее оформить декрет на отца. Она объяснила, что многие мужчины оформляют декрет формально, потому что получают больше супруги, и продолжают работать.

«Если мужчина получает больше женщины, то и пособие будет больше, даже если фактически с ребёнком сидит мать. Это позволяет увеличить совокупный доход семьи, особенно если мать не работает или работает неофициально», — объяснила эксперт.

При этом сейчас Социальный фонд России отслеживает такие случаи, и при выявлении признаков фиктивного оформления могут возникнуть вопросы. Но пока работа и получение пособия одновременно разрешены, и предпосылок к скорому запрету не наблюдается.

