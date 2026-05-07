Ультрамарафон «Бэкьярд на Шарташе» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 17 мая

Ультрамарафон «Бэкьярд на Шарташе» пройдёт в Екатеринбурге с 15 по 17 мая. Локация — озеро Шарташ. Один круг равен 6,7 км согласно общепринятым правилам проведения данного типа забегов. Бэкьярд — ультрамарафон, в котором участники бегут кругами по трассе, пока не сдадутся от усталости.

В программе несколько вариантов участия:

«Хард Бэкьярд». Лимит — 40 кругов/40 часов/≈268 км;

«Лайт Бэкьярд». Лимит — 12 кругов/12 часов/≈80,4 км;

«Лайт Найт Бэкьярд». Лимит — 12 кругов/12 часов/≈80,4 км;

«Фан Бэкьярд». Лимит — 1 круг/1 час/6,7 км;

«Фан Найт Бэкьярд». Лимит — 1 круг/1 час/6,7 км.

Стартовая поляна будет расположена на пляже базы «Экстрим». Каждый участник может разбить лагерь, поставить палатку или шатёр.

