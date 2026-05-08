«Окуловский лесной марафон» пройдёт в Новгородской области 16 мая

«Окуловский лесной марафон» пройдёт в Новгородской области (город Окуловка) 16 мая. Мероприятие состоится на территории соснового леса недалеко от Валдайского заповедника.

Бегунов ждут четыре дистанции для любого уровня физической подготовки. Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и любители. В программе старты на 21,1 км, 10 км, 5 км, а также забег для юных спортсменов по возрастным категориям.

Бегунов ждут экологичная грунтовая трасса в окружении столетних сосен, живописные виды и заряд позитивных впечатлений.

