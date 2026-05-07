Международный день медитации пройдёт в Москве 24 мая

Событие приурочено к празднованию Всемирного дня медитации, который отмечается 21 мая.

На Международном дне медитации соберутся одни из лучших представителей различных школ и традиций методов медитации, будет организовано более 40 площадок с практиками, лекциями и мастер-классами, что поможет гостям фестиваля больше узнать о современных и традиционных техниках и преимуществах их использования в повседневной жизни при работе со стрессом, улучшении общего качества жизни и повышении уровня ментального здоровья.

В течение фестивального дня пройдут различные интегративные практики: дыхательные — от первой в России девушки-инструктора по методу Вима Хофа и health-коуча Ирины Никулиной, увлекательные мастер-классы по ароматерапии, сеансы современной нейрозарядки для ясности и энергии, а также фотозона и розыгрыш приглашений на высадку цветов в уникальном саду лекарственных растений.

На главной сцене выступят артисты Женя Любич, СТРИО, Kamilla Robertovna, RODNAYA, а практики проведут известная певица Сати Казанова, Натали Османн, Юрий Мурадян, Омкар, Мария Самарина, Диана Джалалова, Роман Карловский и Александр Братчиков. Также гостей фестиваля будет ждать сцена с электронной музыкой.

На фестивале будут работать более 40 площадок по различным направлениям медитации, йоги, с лекциями о здоровом образе жизни, красоте, правильном питании и саморазвитии от ведущих школ и мастеров со всей России.

Также будет открыта детская зона и грандиозный маркет тематической продукции — дизайнерская одежда, редкие изделия ручной работы из разных стран, продукты полезного питания, натуральная косметика, экотовары и вегетарианский фудкорт. Вход на фестиваль свободный, но попасть на занятия в шатрах можно только по платным билетам.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.