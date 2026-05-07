Yota обнулит трафик на Облако Mail при переносе файлов из iCloud

С 13 по 19 мая абоненты Yota могут перенести файлы из iCloud и галереи смартфона в Облако Mail, не расходуя интернет-трафик на эти операции из тарифного пакета. Решение особенно актуально для тех, кто хранит большие объёмы фото и видео и хочет быстро перенести архивы в новое облако.

Для миграции файлов достаточно включить автозагрузку в приложении Облака Mail – дальше фото и видео из iCloud будут копироваться автоматически в фоновом режиме. Все данные окажутся в основной папке, что удобно для их поиска и хранения. Как рассказали в компании, в период акции можно перемещать даже большие архивы, не опасаясь превысить лимиты своего мобильного тарифа или столкнуться с дополнительными расходами трафика.

«Мы стремимся делать цифровые сервисы максимально удобными и выгодными для наших клиентов. Эта акция с коллегами из Mail – отличный способ безопасно перенести важные воспоминания, не беспокоясь об их потере и расходе трафика», — подчеркнул управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

Прокомментировал событие и руководитель продуктового направления Облако Mail Виктор Петрищев: «Мы понимаем, насколько важно иметь памятные фото и видео всегда под рукой – с возможностью открыть их в любой момент и с любого устройства. Простая и удобная загрузка контента в Облако позволяет бережно сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах, избавляя от необходимости тратить время на ручной перенос и сортировку файлов».

Ранее об обнулении интернет-трафика при пользовании Облаком Мail в браузере и мобильном приложении с 13 по 19 мая сообщил «МегаФон».

