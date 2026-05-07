VK Fest объявил вторую волну артистов

VK Fest начнёт фестивальный тур в Казани 7 июня у Центра семьи «Казан». К лайнапу в Татарстане присоединились FEDUK, Дима Масленников и Клава Кока. В первую волну артистов вошли Татьяна Куртукова, группа «Сироткин», Ришат Тухватуллин, Дора и Zivert.

В Санкт-Петербурге VK Fest пройдёт 4 и 5 июля в Парке 300-летия. На Синей сцене выступят МОТ, Клава Кока, Ева Власова, FEDUK и Артур Пирожков. Для зрителей Белой сцены свои хиты исполнят Baby Cute, Lida, OG Buda, Слава КПСС, тима ищет свет, Полка, Словетский и Moreart. На Фиолетовую сцену выйдут Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, Cheese People, osiwoy и SKY RAE.

В Москве фестиваль пройдёт 18 и 19 июля на территории ВДНХ. На Синюю сцену выйдут легенды поп-музыки Ева Польна и IOWA, группа PIZZA и OG Buda, BLIZKEY и JONY. На Белой сцене выступят Словетский, Антоха МС, Lida, SALUKI, Слава КПСС, тима ищет свет, Moreart. К лайнапу Фиолетовой сцены присоединились Ульяна Мамушкина, ARUSTAMOV, ПЛУТТО, Cheese People, osiwoy, Nomad Punk, SKY RAE, Катюша, CHEBANOV и Полка.

