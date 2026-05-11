Забег «По тропам предков» пройдёт в Карачаево-Черкесской Республике 16 мая. Место старта — а. Эльбурган, Абазинский район, финиша — а. Кубина, Абазинский район.

Участников ждёт трасса протяжённостью 20 км с общим набором высоты 540 метров. Маршрут пролегает через завораживающие ландшафты республики. Спортсменам предстоит преодолеть пересечённую местность за 5 часов, испытав свои силы и выносливость.

Программа

7:30–8:30 — финальная регистрация;

8:30–8:55 — разминка перед стартом;

9:00 — старт забега;

15:00 — церемония награждения.

