Полумарафон «По шести холмам» пройдёт в Ярославской области 17 мая

Полумарафон «По шести холмам» пройдёт в Ярославской области (город Мышкин) 17 мая. Это старт серии забегов «Бегом по Золотому кольцу». Трасса петляет по городу и высокому берегу реки Волги.

Попробовать свои силы смогут как профессионалы, так и новички. В программе несколько дистанций на выбор: 21 км, 10 км, 5 км, 3 км, а также детские забеги.

После финиша у спортсменов и болельщиков будет возможность насладиться богатой культурной частью Мышкина. В городе есть много музеев и живописных локаций для прогулок.

