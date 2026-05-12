Психиатр объяснила, почему идеи Зигмунда Фрейда обсуждают до сих пор

Психиатр Алина Белая объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему идеи Зигмунда Фрейда обсуждают до сих пор. По её словам, в современном мире идеи психоаналитика выглядят необоснованными не просто так.

«В первую очередь Фрейд был врачом, который нашёл то, чем бы хотел заниматься. Но современная психология отходит от его концепций и заслуг, отдавая предпочтение более доказательным и научным методам. Конечно, в современном мире его методы больше похоже на шарлатанство», — сказала эксперт.

Фрейд остаётся одним из самых влиятельных людей в представлении психических процессов. Он оказался новатором своего времени, предложив миру «новое» и не боялся высказываться, несмотря на то что получал критику и резонанс. В каком-то смысле он был гением своего времени.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.