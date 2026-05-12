Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Врач скорой помощи объяснила, почему нельзя отсасывать яд при укусе змеи

Врач скорой помощи объяснила, почему нельзя отсасывать яд при укусе змеи
Почему нельзя отсасывать яд змеи
Комментарии

Врач скорой помощи Светлана Гузь объяснила в рубрике «Теперь вы знаете», почему нельзя отсасывать яд при укусе змеи. Люди нередко накладывают жгут, высасывают яд ртом, надрезают рану ножом или прижигают её.

«Всё это не останавливает распространение токсина, но может вызвать ишемию, усилить повреждение тканей и занести инфекцию. Здесь главное — обеспечить неподвижность пострадавшего, снять кольца и часы, потому что отёк обычно нарастает, и как можно скорее вызвать скорую помощь», — сказала эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей?
Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей?

На место укуса можно приложить холод, а если льда нет — салфетку, смоченную холодной водой, которую надо менять по мере согревания. Внутрь стоит принять антигистаминное средство.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Какие идеи Фрейда подтверждаются, а какие — нет: разбираемся вместе с психотерапевтом Какие идеи Фрейда подтверждаются, а какие — нет: разбираемся вместе с психотерапевтом
В России мужчины стали чаще оформлять «декретные». Почему это может быть выгодно? В России мужчины стали чаще оформлять «декретные». Почему это может быть выгодно?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android