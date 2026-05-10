Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Психотерапевт объяснила, почему длинные выходные вызывают тревогу

Психотерапевт объяснила, почему длинные выходные вызывают тревогу
Почему длинные выходные вызывают тревогу
Комментарии

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему длинные выходные нарушают циркадные ритмы, внутренние биочасы, регулирующие циклы сна и бодрствования. Мозг теряет внешние «якоря»: фиксированный подъём, рабочие дедлайны — и переходит в режим неопределённости.

На таком фоне растёт кортизол, гормон стресса, снижается дофамин, отвечающий за мотивацию, — отсюда тревога, апатия, «туман» в голове. Это не лень, а физиологическая адаптация: при избытке свободного времени без структуры психика включает «режим энергосбережения», чтобы не тратить ресурсы на постоянный выбор.

«Сохраняйте «скелет дня» — подъём и приёмы пищи в привычное время. Планируйте 2–3 микроцели: прогулка, хобби, звонок — это даёт дофаминовое подкрепление и возвращает чувство контроля», — посоветовала эксперт.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Ещё больше интересного в рубрике «Теперь вы знаете»:
Какие идеи Фрейда подтверждаются, а какие — нет: разбираемся вместе с психотерапевтом Какие идеи Фрейда подтверждаются, а какие — нет: разбираемся вместе с психотерапевтом
Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей? Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей?
Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android