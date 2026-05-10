Психотерапевт объяснила, почему длинные выходные вызывают тревогу

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала в беседе с «Чемпионатом», почему длинные выходные нарушают циркадные ритмы, внутренние биочасы, регулирующие циклы сна и бодрствования. Мозг теряет внешние «якоря»: фиксированный подъём, рабочие дедлайны — и переходит в режим неопределённости.

На таком фоне растёт кортизол, гормон стресса, снижается дофамин, отвечающий за мотивацию, — отсюда тревога, апатия, «туман» в голове. Это не лень, а физиологическая адаптация: при избытке свободного времени без структуры психика включает «режим энергосбережения», чтобы не тратить ресурсы на постоянный выбор.

«Сохраняйте «скелет дня» — подъём и приёмы пищи в привычное время. Планируйте 2–3 микроцели: прогулка, хобби, звонок — это даёт дофаминовое подкрепление и возвращает чувство контроля», — посоветовала эксперт.

