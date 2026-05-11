Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Терапевт рассказала, о чём может говорить частое моргание

Терапевт рассказала, о чём может говорить частое моргание
О чем может говорить частое моргание?
Комментарии

Привычка часто моргать может свидетельствовать о проблемах со здоровьем. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова.

По словам эксперта, с медицинской точки зрения учащённое моргание — это всегда сигнал, на который стоит обратить внимание. Специалист сравнила роговицу со сверхчувствительной линзой, нуждающейся в постоянном увлажнении.

В 90% случаев, как отметила Налимова, виновата банальная сухость глаз, вызванная долгим пребыванием перед экранами, сухим воздухом от кондиционеров, дымом или аллергией. «Мы слишком много смотрим в экраны, забывая моргать, слёзная плёнка разрушается. Глаз «скрипит», мозг командует: «Моргай чаще, смажь поверхность!» — пояснила врач.

Вторая группа причин связана с нарушением чёткости зрения. При скрытой близорукости или астигматизме человек бессознательно пытается проморгаться, чтобы на долю секунды улучшить фокус.

Самая тревожная причина, по словам специалиста, — неврология. Частое моргание может оказаться тиком (локальным спазмом мышцы глаза), особенно у детей, или блефароспазмом у взрослых — неконтролируемым зажмуриванием, требующим лечения у невролога.

Ирина Налимова предупреждает: если к морганию добавляются подёргивания щеки или рта, болезненность, светобоязнь или ощущение инородного тела, это может указывать на тяжёлую патологию. В таком случае, а также если симптом держится больше пары дней, необходимо срочно обратиться к офтальмологу.

Читайте также:
Молодёжь повально мучится от синдрома сухого глаза. Грозит ли зумерам слепота? Молодёжь повально мучится от синдрома сухого глаза. Грозит ли зумерам слепота?
Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19 Смертность до 60%, вакцины нет: станет ли хантавирус новым COVID-19

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android