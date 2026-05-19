Эксперт объяснила, кому берёзовый сок может навредить

Берёзовый сок традиционно считается одним из самых полезных весенних напитков, однако для некоторых людей он может представлять серьёзную опасность. Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова в беседе с «Чемпионатом» назвала категории людей, которым стоит либо вовсе отказаться от этого напитка, либо употреблять его с крайней осторожностью.

Главное и самое строгое противопоказание касается аллергиков. Если у человека подтверждена аллергия на пыльцу берёзы, то берёзовый сок способен вызвать перекрёстную реакцию. «Отёк губ, зуд во рту, крапивница. Вплоть до отёка Квинке. Им сок категорически запрещён», — предупредила Налимова.

Второй группой риска стали люди с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Тем, кто страдает язвенной болезнью или гастритом с повышенной кислотностью, берёзовый сок противопоказан, поскольку он стимулирует секрецию соляной кислоты, что может спровоцировать обострение и болевые ощущения.

Осторожность следует соблюдать и пациентам с сахарным диабетом. Из-за содержания естественных сахаров — фруктозы и глюкозы — напиток может повлиять на уровень сахара в крови. Врач советует в стадии декомпенсации отказаться от него полностью.

Также под ограничение попадают маленькие дети. «Детей до трёх лет лучше оградить, так как у них незрелая ферментативная система, высок риск аллергии и расстройства стула», — пояснила эксперт.

Последняя категория — люди с мочекаменной болезнью. Несмотря на то что берёзовый сок обладает лишь слабым диуретическим действием, он может сдвинуть pH мочи. При оксалатных или фосфатных камнях это опасно, подчеркнула Налимова.

Врач настоятельно рекомендует обращать внимание на место сбора напитка. Сок, собранный в черте города или вблизи автомобильных трасс, опасен для любого человека, так как впитывает соли тяжёлых металлов и радионуклиды. Такой продукт становится токсичным даже для абсолютно здоровых людей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.