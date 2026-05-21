Врач объяснила, почему не стоит спать на животе

Врач объяснила, почему не стоит спать на животе
Почему не стоит спать на животе
Такая привычка может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем. Врач-терапевт и генетический консультант Ирина Налимова в беседе с «Чемпионатом» предупредила, что сон на животе является самой нефизиологичной позой.

По словам эксперта, основной удар приходится на шейный отдел: человек вынужден поворачивать голову на 90 градусов, пережимая позвоночные артерии и нервы. Результат — утренние головные боли, онемение рук и хруст в шее. Поясница при этом чрезмерно прогибается, что ведёт к спазму мышц и риску протрузий.

Кроме того, страдают дыхание и внутренние органы. Вес тела сдавливает грудную клетку, мешая глубокому дыханию, и желудок, провоцируя ночной рефлюкс. Сдавление крупных сосудов повышает нагрузку на сердце.

Не лучшим образом сон на животе сказывается и на внешности. Отёки и углубление морщин из-за сдавления кожи, по словам врача, обеспечены.

