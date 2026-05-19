Невролог объяснила, почему опасно заглушать головную боль таблетками

Привычка заглушать головную боль таблетками без выяснения причины может обернуться серьёзными осложнениями. Об этом в беседе с «Чемпионатом» предупредила врач-невролог, рефлексотерапевт, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Диана Хоконова.

По словам эксперта, у 5-6% людей причиной головной боли являются тяжёлые органические заболевания: опухоли, черепно-мозговые травмы, инфекции, сосудистые патологии. В частности, отсутствие лечения при аневризме сосудов может привести к тяжёлым последствиям.

Особую опасность представляет так называемая абузусная (лекарственно-индуцированная) головная боль, занимающая третье место по частоте после мигрени и головной боли напряжения. Она развивается при регулярном приёме анальгетиков в течение трёх месяцев и более.

«Частый приём анальгетиков приводит к переходу эпизодической головной боли в хроническую форму, — объясняет врач. — Эффективность лекарств падает, что ведёт к увеличению дозировок. Формируется порочный круг: головная боль — анальгетик — головная боль».

Категорически нельзя заниматься самолечением при острой, «непереносимой» двусторонней боли в виде «удара в голову» — такие симптомы могут указывать на субарахноидальное кровоизлияние. В этих случаях необходима экстренная консультация врача и проведение КТ или МРТ.

Врач подчёркивает, что современная медицина шагнула далеко, но только своевременное обращение к специалисту позволяет выявить истинную причину боли и назначить грамотное лечение. Самолечение может усугубить проблему и привести к более серьёзным осложнениям.

