Трихолог объяснила, чем опасны краски для волос

Чем опасны краски для волос
Миллионы женщин и мужчин регулярно красят волосы, чтобы скрыть седину или сменить имидж. Дерматовенеролог-трихолог клиники «Доктор волос» Моника Абакелия в беседе с «Чемпионатом» рассказала, чем опасны краски для волос и как минимизировать риски.

По словам эксперта, краски содержат потенциально опасные химические вещества: пероксид водорода, аммиак, резорцин, парафенилендиамин и другие. Эти компоненты раздражают кожу головы и повреждают структуру волоса, делая стержень сухим и ломким. Результат систематического окрашивания спустя месяцы и годы — секущиеся кончики, истончение и потеря блеска.

«Это не значит, что каждая процедура окрашивания сразу приведёт к критическим последствиям, — уточняет врач. — Но если процедура применяется систематически, длительное время, состояние волос действительно ухудшается».

Особую опасность представляют аллергические реакции. Чаще всего развиваются реакции замедленного типа: зуд, покраснение, появление пузырей. Парафенилендиамин может спровоцировать и более тяжёлые состояния, включая отёк Квинке.

Врач рекомендует перед окрашиванием проводить домашнюю аллергопробу: нанести немного краски на кожу за ухом и подождать двое суток. Если покраснения нет, можно красить. В салоне специалист должен предложить патч-тест за 48 часов до процедуры, но на практике это делают редко.

Чтобы минимизировать риски, трихолог советует красить волосы как можно реже, выбирать мягкие, по возможности натуральные красители, избегать аммиачных красок, использовать увлажняющие и восстанавливающие маски после окрашивания, выбирать салоны с качественными красками и щадящими технологиями.

Если состояние волос уже ухудшилось, врач поможет восстановить их с помощью профессиональных масок, массажа, озонотерапии, мезотерапии и лазерных процедур. «Трихолог оценит состояние волос, поможет подобрать безопасный вариант окрашивания и подберёт комплекс восстанавливающих процедур», — резюмировала Абакелия.

