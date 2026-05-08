Стало известно, как купить билет на фестиваль «Пикник Афиши» за 1 рубль

С 8 мая 2026 год билеты на культовый фестиваль «Пикник Афиши» можно купить за символический один рубль. Такие уникальные условия доступны только для участников программы лояльности «СберСпасибо». Количество билетов, участвующих в акции, ограничено.

Пользователь может оплатить 50% стоимости бонусами Спасибо и доплатить всего один символический рубль. Остальную сумму (50%) подарит компания «Афиша». Условия действуют на билеты категории «Входной» на Пикник Афиши в Москве и Санкт-Петербурге.

Специальная витрина с билетами по акции доступна на главной странице маркетплейса впечатлений Afisha.ru и на сайте фестиваля: платформа автоматически проверит баланс бонусов у авторизированных пользователей и покажет возможность покупки по схеме 50%. Так участники программы лояльности смогут провести день на одном из главных фестивалей лета, открыть для себя новых артистов, прогуляться по маркету и фудкорту.

В 2026 году «Пикник Афиши» пройдёт в двух столицах: 20 июня – в музее-заповеднике «Коломенское» в Москве, 8 августа – на Елагином острове в Санкт-Петербурге. Впервые фестиваль станет тематическим и оформит пространства парков в стиле луна-парка. На сценах выступят FEDUK, SLAVA MARLOW с живым составом, КАПСАЙЗ, Сергей Бобунец, «Браво» и Валерий Сюткин, ЛСП, «Озёра», Мальбэк и Сюзанна, РСАК (Феликс Бондарёв) и другие артисты.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.