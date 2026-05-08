Фестиваль RUNIT пройдёт в Москве 5 июля

5 июля Мещёрский парк в Москве превратится в большую спортивную площадку — здесь пройдёт фестиваль RUNIT для IT- и диджитал-сообщества. На старт выйдут тысячи участников: в программе дистанции 5, 10 и 21 км, командные зачёты и эстафеты. Можно бежать на результат, а можно — в компании коллег и друзей.

Но RUNIT — это не только про километры. После финиша начинается фестиваль: активности на площадке, зоны отдыха, фудкорт и живая атмосфера летнего события. Вечером участники переместятся к сцене — там выступят группы из IT-компаний, а также «Демо» и «Отпетые мошенники».

RUNIT проводят уже в седьмой раз, и с каждым годом он всё больше становится не просто забегом, а местом встречи индустрии — где можно и побегать, и пообщаться, и провести день вне привычного ритма.

