Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Главная Lifestyle Новости

Гастроэнтеролог назвал безопасную для фигуры порцию шоколада

Гастроэнтеролог назвал безопасную для фигуры порцию шоколада
Безопасная для фигуры порция шоколада
Комментарии

Некоторым людям употребление этого продукта следует ограничить. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог федеральной сети клиник экспертной онкологии «Евроонко» Владимир Логинов в беседе с «Чемпионатом» рассказал, сколько шоколада можно съедать без вреда для фигуры.

По словам специалиста, пользу организму приносит исключительно горький шоколад с содержанием какао более 70%. В его составе содержатся теобромин, который положительно влияет на центральную нервную систему и повышает активность, а также флаванолы — мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы, которые замедляют старение и снижают риск сердечно-сосудистых и других хронических заболеваний.

Гастроэнтеролог уточнил, что какао-масло в малых дозах не повышает уровень «плохого» холестерина (липопротеинов низкой плотности), а стеариновая кислота в его составе может даже снижать липиды на 5–7%. Кроме того, 20 граммов горького шоколада имеют низкий гликемический индекс.

Совсем иначе дело обстоит с молочным шоколадом: из-за добавленного сахара и щелочной обработки он лишается полезных флаванолов и вызывает резкий скачок инсулина.

Критические ограничения, подчеркнул врач, действуют для людей с ожирением, диабетом второго типа или неалкогольной жировой болезнью печени. Для них безопасная норма составляет не более 10 граммов горького шоколада, а от молочного лучше отказаться полностью из-за высокой энергетической плотности продукта.

Читайте также:
Молодёжь повально мучится от синдрома сухого глаза. Грозит ли зумерам слепота? Молодёжь повально мучится от синдрома сухого глаза. Грозит ли зумерам слепота?
Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей? Топ-5 ошибок при первой помощи на природе. Как не навредить до приезда врачей?

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем Telegram-канале @championat_lifestyle рассказываем о том, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android