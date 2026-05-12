Полумарафон «Галичское Заозёрье» пройдёт в Костромской области 17 мая

Полумарафон «Галичское Заозёрье» состоится в Костромской области (город Галич) 17 мая. Дистанции будут проложены мимо архитектурных, исторических и природных памятников города.

Попробовать свои силы смогут все желающие. Организаторы подготовили несколько дистанций на выбор: 21,1 км, 10 км и 5 км. А для самых маленьких участников будут доступны детские забеги на 500 м и 1000 м.

Кроме того, для участников и болельщиков состоится концерт, на котором выступят местные коллективы. Желающие также смогут посетить экскурсии по историческим и живописным уголкам Галича и соседних городов области.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.