Соревнования по трейлраннингу «Ромашка» пройдут в Челябинской области 17 мая

Соревнования по трейлраннингу «Ромашка» пройдут в Челябинской области 17 мая. Место стартово-финишного городка — посёлок Слюдорудный. В программе старты как для опытных спортсменов, так и для новичков.

Дистанция «Туризм» (3,6 км, набор высоты 250 метров). Маршрут включает две вершины. Дистанция «Спорт» (8,5 км, набор высоты 500 метров). Маршрут включает три вершины. Дистанция «Pro» (19 км, набор высоты 1000 метров). Старт включает пять вершин, подходит для опытных спортсменов и профессионалов.

Трассы проходят по живописным окрестностям Слюдорудного с заходом на окружающие вершины. Участники смогут насладиться красивыми горными пейзажами и испытать свои силы на различных по сложности дистанциях.

