Психотерапевт рассказала, может ли человек одновременно быть экстравертом и интровертом

Кто такой отроверт
Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала «Чемпионату», может ли человек одновременно быть экстравертом и интровертом. Всё больше психологов обсуждают понятие «отроверт» — человека, чья жизнь снаружи выглядит как у экстраверта, а нервная система и способ восстановления сил ближе к интровертному.

«Отроверты умеют общаться, выступать, организовывать мероприятия, кажется, чувствуют себя уверенно в центре внимания, и окружающие часто воспринимают их как людей, которым «легко среди людей». При этом любой социальный выход стоит им дороже, чем настоящему экстраверту: после активного дня, шумной встречи или длительного взаимодействия им нужно больше времени, чтобы прийти в себя, побыть в тишине, снизить количество стимулов. Они черпают энергию в одиночестве или в очень узком кругу, хотя внешне выглядят вполне социально успешными», — сказала эксперт.

Такое сочетание может создавать чувство «я как будто среди всех, но немного в стороне». Многие отроверты очень наблюдательны, тонко считывают эмоции и динамику в группе, стремятся к глубоким и честным связям — и при этом часто ощущают себя аутсайдерами, незамеченными или «не совсем своими» в компаниях.

Это нередко связано с жизненным опытом: если в детстве приходилось много подстраиваться, контролировать себя, быть начеку, чтобы сохранить принятие, нервная система привыкает сначала наблюдать и анализировать, а уже потом по-настоящему вовлекаться.

