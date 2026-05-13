Врач рассказал, правда ли, что лазерную коррекцию зрения нельзя делать летом

Можно ли делать лазерную коррекцию летом
Врач-офтальмохирург Вячеслав Куренков рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», правда ли, что лазерную коррекцию зрения нельзя делать летом. Он объяснил, что корни этого мифа тянутся с давних времён, когда летом надо было заниматься огородом, а зимой — здоровьем. Каких-то особенностей регенерации тканей глаза в зависимости от сезона нет.

«Что касается воздействия ультрафиолета, то оно есть круглый год. Зимой лучи солнца ещё и отражаются от снега. Безопасность определяет не сезон, а диагностика, технология и дисциплина пациента после операции», — сказал эксперт.

Подробнее — в рубрике «Теперь вы знаете»:
После операции в любом случае нужно носить солнцезащитные очки, не тереть глаза, не купаться в бассейне и открытых водоёмах в ранний послеоперационный период, использовать назначенные капли.

