Эксперт объяснила, почему лекарства нужно хранить в сухом и защищённом от света месте

Провизор аптеки «Столички» Инна Щёкина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему лекарства нужно хранить в сухом и защищённом от света месте. Она рассказала, что ультрафиолет запускает фотохимические реакции, а влага из воздуха проникает в упаковку и меняет структуру лекарства — таблетки становятся рыхлыми, сиропы мутнеют, порошки превращаются в камень. Эти факторы ускоряют распад активных веществ в разы.

«Дома не стоит перекладывать таблетки в прозрачные баночки, как бы удобно это ни казалось. Производители специально используют светозащитную упаковку – тёмное стекло, непрозрачный пластик или картонную коробку. Всё это работает как светофильтр, отсекая губительное ультрафиолетовое излучение, которое разрушает действующее вещество. Поэтому лучшее правило — хранить таблетки в заводской упаковке и не выбрасывать коробку», — сказала Щёкина.

Также обращайте внимание на место хранения. В ванной комнате и на полках над раковиной лекарствам не место. Идеальные условия — закрытый шкаф вдали от батарей и увлажнителей воздуха.

